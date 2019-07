Usa: restrizioni visti per individui che minacciano democrazia in Nigeria

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato oggi, 23 luglio, di aver imposto restrizioni sui visti ai nigeriani coinvolti in azioni che hanno minacciato il processo democratico delle elezioni presidenziali e parlamentari di quest'anno in NIgeria. "In una dichiarazione del 24 gennaio, il governo degli Stati Uniti ha affermato che avrebbe preso in considerazione possibili conseguenze - comprese le restrizioni sui visti - per le persone responsabili di minare il processo democratico nigeriano o di organizzare atti violenti legati alle elezioni", ha affermato la portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus. "A tal fine, il segretario di Stato sta imponendo restrizioni sui visti ai nigeriani ritenuti responsabili o complici di aver messo in pericolo la democrazia in Nigeria", si legge nel comunicato stampa. Il dipartimento di Stato ha sottolineato che le azioni annunciate oggi sono specifiche per determinati individui e non dirette al popolo nigeriano o al governo neoeletto, ha aggiunto Ortagus. (Was)