Venezuela: Gruppo Lima propone discutere rapporto Bachelet in Consiglio Sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo di Lima (GdL) ha chiesto che il rapporto dell'Alto commissariato della Nazioni Unite per i diritti umani sul Venezuela venga discusso all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. E' quanto afferma la dichiarazione finale della 15ma riunione tenuta oggi a Buenos Aires dell'istanza multilaterale composta da Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Perù, Canada, Honduras, Panama, Paraguay e Santa Lucia. Il documento finale sottolinea quindi che il rapporto redatto dall'Alto commissario dell'Onu, Michelle Bachelet, "non lascia margine a che alcuni paesi continuino ad appoggiare il regime illegittimo di Nicolas Maduro" e li esorta "a unirsi all'impegno del Gruppo di Lima per il ritorno dello stato di diritto e della democrazia in Venezuela". (segue) (Abu)