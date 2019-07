Venezuela: Gruppo Lima propone discutere rapporto Bachelet in Consiglio Sicurezza Onu (2)

- La dichiarazione del GdL promuove inoltre la creazione di meccanismi di raccolta di denunce e informazioni su violazioni dei diritti umani ed illeciti commessi dall'attuale governo venezuelano e manifesta "la necessità di promuovere "un'ampia inchiesta sul sostegno ricevuto dal regime di Maduro da parte di governi e gruppi politici della regione". E' stato inoltre ribadito a Buenos Aires il sostegno del gruppo multilaterale a tutte le investigazioni e inchieste "sulla partecipazione di funzionari e prestanome del regime di Maduro a illeciti in materia di corruzione, traffico di droga transnazionale, e appoggio a organizzazioni terroristiche come l'Esercito di liberazione nazionale (Eln)", organizzazione di estrema sinistra, quest'ultima, che agisce in Colombia. La prossima riunione. (segue) (Abu)