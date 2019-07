Difesa: Canada lancia bando per costruzione nuovi aerei da combattimento

- Il governo canadese ha annunciato oggi, 23 luglio, un bando di gara per la realizzazione di nuovi aerei da combattimento in sostituzione degli attuali CF-18. Ottawa ha richiesto 88 nuovi aerei per un valore compreso tra i 15 e i 19 miliardi di dollari canadesi. Le proposte iniziali sono previste per la primavera del 2020, con un vincitore che sarà nominato all'inizio del 2022 e la prima consegna prevista per il 2025, ha dichiarato il governo federale. Ciò significa che la prima fase della consegna dovrebbe avvenire dopo 15 anni dall'inizio del processo di acquisto dei nuovi aeri da parte dell'ex governo conservatore per sostituire la flotta di CF-18. (segue) (Res)