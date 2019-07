Difesa: Canada lancia bando per costruzione nuovi aerei da combattimento (2)

- "L'acquisizione di una flotta di 88 aerei da combattimento è un passo in avanti fondamentale che il nostro governo si è impegnato a fare. Questo investimento significa che la Royal Canadian Air Force avrà ciò di cui ha bisogno per proteggere i canadesi. È essenziale disporre dell'attrezzatura giusta che servirà donne e uomini in divisa per i decenni a venire ", ha dichiarato il ministro della Difesa Harjit Sajjan in una nota. Il primo ministro Justin Trudeau ha promesso, durante la campagna elettorale del 2015, che un governo liberale non avrebbe acquistato il cacciabombardiere stealth F-35, promettendo invece di lanciare "una competizione aperta e trasparente" per la sostituzione dei CF-18. (Res)