Venezuela: Gruppo Lima considera chiamata a elezioni di Maduro come "punto limite"

- Il Gruppo di Lima (GdL) considera un'eventuale chiamata del governo di Nicolas Maduro a nuove elezioni politiche come un punto limite da non oltrepassare per non compromettere gli attuali negoziati in corso con l'opposizione. Lo ha affermato oggi a Buenos Aires il ministro degli Esteri argentino, Jorge Faurie, nel corso della conferenza stampa di chiusura della 15esima riunione dell'istanza multilaterale composta da Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Perù, Canada, Honduras, Panama, Paraguay e Santa Lucia. "Nei processi di negoziato ci sono sempre linee rosse ben definite, per il Gdl una convocazione a elezioni anticipate dell'assemblea nazionale rappresenterebbe chiaramente una linea rossa che non vorremmo vedere oltrepassata", ha dichiarato Faurie. Una simile decisione meriterebbe "una dura condanna non solo da parte del Gruppo di Lima ma da parte di tutto la comunità internazionale", ha aggiunto. (segue) (Abu)