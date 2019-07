Tlc: Tim e Inwit convocano i rispettivi Cda per esaminare progetto partnership con Vodafone

- Tim e Inwit annunciano, in una nota, "di aver convocato per venerdì 26 luglio i rispettivi Consigli di amministrazione per esaminare il progetto di partnership con Vodafone, annunciato in data 21 febbraio scorso. Si fa riserva di comunicare al mercato l'esito delle valutazioni a chiusura delle riunioni". (Com)