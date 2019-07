Usa: società e quattro cittadini cinesi accusati di evasione sanzioni Corea del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una società cinese, il suo proprietario e tre dirigenti sono stati incriminati negli Stati Uniti con l'accusa di aver aggirato le sanzioni statunitensi volte a impedire alle società nordcoreane di aiutare Pyongyang a sviluppare armi nucleari e missili balistici. Lo ha reso noto oggi, 23 luglio, il dipartimento di Giustizia Usa. Ma Xiaohong, la sua compagnia Dandong Hongxiang Industrial Development Co, e tre dirigenti sono stati accusati da una grande giuria federale a Newark, nel New Jersey, di violazioni delle sanzioni, frode e riciclaggio di denaro. Dandong Hongxiang, grossista di macchinari e attrezzature industriali, è stato accusato di consentire la vendita illegale di merci in Corea del Nord dal dicembre 2009 a settembre 2015. (segue) (Was)