Usa: società e quattro cittadini cinesi accusati di evasione sanzioni Corea del Nord (2)

- L'accusa è arrivata quasi tre anni dopo che gli imputati sono stati accusati per la prima volta di violazioni delle sanzioni. Tutti i singoli imputati sono cittadini cinesi. L'accusa è stata annunciata mentre la Casa Bianca sta lavorando per riavviare i colloqui con Pyongyang per porre fine al programma nucleare della Corea del Nord, dopo il vertice interrotto di febbraio tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un. (Was)