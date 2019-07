Usa: solo 35 arresti nei raid dell'Ice contro immigrati irregolari

- I raid dell'Agenzia per l'immigrazione e il controllo doganale degli Stati Uniti (Ice) contro gli immigrati privi di documenti illegalmente residenti nel paese hanno portato finora a soli 35 arresti. Lo ha riferito oggi, 23 luglio, il direttore ad interim dell'Ice, Matthew Albence. L'operazione era stata definita in precedenza dal presidente Usa Donald Trump come uno sforzo importante per scoraggiare l'afflusso di migranti dall'America centrale. I raid sono stati pianificati per colpire circa duemila famiglie di migranti che hanno ricevuto un'ordinanza di espulsione dal giudice per l'immigrazione. Gli arrestati nell'ambito dell'Operazione Border Resolve sono avvenuti a livello nazionale e proseguiranno, ha detto il direttore dell'Ice. Albence ha riconosciuto il numero limitato degli arresti ma ha minimizzato il risultato dicendo ai giornalisti che "questo è solo l'inizio dell'operazione". (segue) (Was)