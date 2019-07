Usa: solo 35 arresti nei raid dell'Ice contro immigrati irregolari (2)

- "Siamo pazienti e continueremo a perseguire questi casi (…), continueremo a essere là fuori a lavorare su questi casi", ha detto Albence. Le operazioni sono iniziate lo scorso 14 luglio e hanno interessato le città di Atlanta, Baltimora, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New York e San Francisco, ma non New Orleans, per via della tempesta tropicale “Barry”. Nel mirino degli agenti ci sarebbero circa duemila persone senza documenti legali, ma l'obiettivo dell'Ice in primis sarebbero delinquenti e criminali violenti, oggetto di ordini di espulsione da parte dei tribunali. (Was)