Usa: Senato approva legge che assicura fondo permanente per vittime 11 settembre

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato oggi, 23 luglio, il disegno di legge che rende permanenti i finanziamenti per coprire i costi delle richieste delle vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre per il resto della loro vita. Il disegno di legge bipartisan è stato approvato alla Camera dei rappresentanti Usa questo mese ed è ora atteso nella scrivania del presidente Donald Trump per la firma. Il testo, approvato con un voto di 97 a 2, rende sostanzialmente permanente il fondo fino al 2092. Il fondo è stato creato per risarcire le vittime degli attacchi terroristici, i parenti delle vittime, i volontari e i primi soccorritori che hanno subìto conseguenze per la salute lavorando vicino ai siti distrutti dagli attacchi. (segue) (Was)