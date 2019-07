Kosovo: premier dimissionario Haradinaj, 9 anni fa Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto nostra indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 luglio è una delle date più importanti per lo Stato del Kosovo: nel 2010 la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che la dichiarazione di indipendenza è stata legittima e che non ha violato il diritto internazionale. Lo ha detto oggi il premier dimissionario del Kosovo, Ramush Haradinaj, scrivendo sul suo profilo Facebook in occasione dell'anniversario della sentenza della Corte internazionale dell'Aja. "Questa decisione storica per il nostro paese ha confermato le fondamenta della nostra indipendenza, sovranità e integrità territoriale per il nostro Stato", ha dichiarato Haradinaj, il quale nei giorni scorsi è stato convocato sempre a L'Aja per essere ascoltato dal Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "Oggi, mentre sono nuovamente convocato a L'Aja, in occasione del nono anniversario (della sentenza), il Kosovo è più forte di quanto non sia mai stato prima", ha dichiarato Haradinaj rimarcando l'impegno di Pristina verso il percorso euro-atlantico.(Kop)