Serbia-Russia: ambasciatore russo Botsan-Kharchenko presenta credenziali a presidente Vucic (2)

- Lo scorso 10 giugno il presidente russo Vladimir Putin ha nominato Aleksander Botsan-Kharchenko nuovo ambasciatore russo a Belgrado. Tale nomina, secondo alcuni commentatori serbi, rappresenta il "ritorno" di una personalità internazionale coinvolta, una decina di anni fa, nella ricerca di una soluzione alla questione kosovara. Secondo quanto ricordava il quotidiano serbo "Politika", Botsan-Kharchenko va a sostituire Aleksander Cepurin nella sede diplomatica di Belgrado dopo essere stato direttore del Quarto dipartimento europeo del ministero degli Esteri di Mosca che copriva i paesi della ex Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Grecia, Cipro, Romania e Turchia. Botsan-Kharchenko, ricordava ancora il giornale serbo, era 10 anni fa il rappresentante russo nel Gruppo di contatto per il Kosovo, e successivamente è stato membro della trojka formata dai rappresentanti di Russia, Usa e Ue per il Kosovo. (segue) (Seb)