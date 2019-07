Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, auspico punizione crimini Uck (2)

- Il ministro ha poi detto di auspicare che i colpevoli vengano puniti, al di là delle riserve che può avere personalmente nei confronti dei tribunali internazionali che hanno "per lo più condannato dei serbi" e non altre popolazioni che nella ex Jugoslavia possono aver commesso dei crimini contro i serbi. "Mi aspetto che questa prassi cambi. Non vorrei commentare nient'altro adesso, visto che il tema viene usato in Kosovo per determinati giochi politici nella scena interna", ha concluso il ministro. (segue) (Seb)