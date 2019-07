Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, auspico punizione crimini Uck (3)

- Venerdì corso il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha annunciato le proprie dimissioni dopo essere stato convocato dal Tribunale speciale dell'Aia che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo. Haradinaj ha annunciato le dimissioni al termine di una seduta del governo, spiegando che la convocazione all'Aia è la causa della sua scelta. "Non è stata una decisione facile, questa è la realtà", ha dichiarato Haradinaj in conferenza stampa, spiegando che non avrebbe potuto svolgere l'incarico di primo ministro essendo al contempo tra i sospettati del Tribunale speciale. Haradinaj ha quindi chiarito che il governo del Kosovo continuerà a completare i propri compiti senza vuoti di potere, non escludendo l'ipotesi di elezioni anticipate. "Il Kosovo deve essere pronto per le elezioni", ha detto invitando "altri" a comprendere che "siamo uno Stato sovrano". (segue) (Seb)