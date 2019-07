Kosovo: dopo le dimissioni di Haradinaj probabili elezioni anticipate a settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi scorsi si erano registrate inoltre diverse tensioni tra il premier e il presidente kosovaro Hashim Thaci, in particolare per quanto riguarda la gestione del dialogo con la Serbia e la prospettiva di modifiche ai confini; uno scenario escluso in maniera categorica dall'ex premier. Tali tensioni erano proseguite nei giorni scorsi con uno scontro in particolare tra Haradinaj e il presidente del parlamento Kadri Veseli, leader del Pdk, partner della coalizione di governo. E’ stato proprio il deteriorarsi dei rapporti tra i due principali schieramenti di governo, l’Aak di Haradinaj e il Pdk di Veseli, ad accelerare dopo l’annuncio del premier la fine prematura del governo di Pristina. "Al momento sono inevitabili elezioni anticipate. Il Pdk è pronto per le elezioni non appena saranno annunciate. Quello che possiamo discutere ora è solo la loro data", ha dichiarato Veseli in conferenza stampa nel fine settimana evidenziando che quella di Haradinaj è stata “una sua scelta personale” di cui non era stato precedentemente informato. (segue) (Kop)