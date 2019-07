Kosovo: dopo le dimissioni di Haradinaj probabili elezioni anticipate a settembre (5)

- Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente del parlamento Veseli. “La guerra dell'esercito di liberazione del Kosovo è stata giusta ed equa, e sono certo che l'onestà della lotta del nostro popolo per la libertà e l'indipendenza sarà riaffermata. La coalizione di governo è stata costruita per prendere grandi decisioni per il Kosovo e per proteggere i valori dell'Uck. Tutte le nostre azioni e decisioni saranno solo al servizio dei migliori interessi del Kosovo e dei nostri cittadini, nonché nel pieno rispetto delle nostre leggi”, ha scritto Veseli su Facebook. (segue) (Kop)