Kosovo: dopo le dimissioni di Haradinaj probabili elezioni anticipate a settembre (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La convocazione all’Aja dell’ex primo ministro di Pristina ha suscitato "l’esultanza” del ministero degli Esteri di Belgrado che ha auspicato tramite una nota che il nuovo processo possa concludersi “senza connivenze e con il completo accertamento della barbarie perpetrata da Haradinaj contro la comunità serba del Kosovo”. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha definito le dimissioni del premier kosovaro un “inganno politico” volto a ritardare ulteriormente il dialogo tra Kosovo e Serbia. “Temiamo che gli sviluppi politici in Kosovo stiano andando in una direzione volta a ritardare ulteriormente il dialogo tra Kosovo e Serbia. Le dimissioni di Haradinaj sono un trucco politico attraverso il quale cercherà di guadagnare più popolarità e dominare i suoi avversari politici. La Serbia deve mostrare maturità e calma e non reagire in modo euforico”, ha detto Vucic. Nel frattempo il governo degli Stati Uniti ha accolto con favore la decisione di Haradinaj di collaborare con le autorità dell’Aja. (Kop)