Kosovo: premier dimissionario Haradinaj espleterà funzioni fino a creazione nuovo governo

- Il primo ministro dimissionario del Kosovo Ramush Haradinaj continuerà a svolgere le funzioni di premier, in base alla costituzione, fino alla formazione del nuovo governo. E' quanto reso noto dallo stesso Haradinaj nella lettera con la quale ha comunicato ai vertici politici del Kosovo, incluso il presidente Hashim Thaci, le sue dimissioni. "Ho invitato ad avviare i passi necessari per annunciare elezioni generali in modo che il diritto di scegliere venga restituito ai cittadini. Fino all'elezione del nuovo governo, continuerò ad espletare i compiti costituzionali come primo ministro di un governo uscente", ha dichiarato Haradinaj, il quale secondo la stampa di Pristina si recherà a L'Aja già nella giornata di oggi dopo essere stato convocato dal Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Il quotidiano "Koha" riferisce che i partiti politici kosovari si sono già mobilitati in vista delle elezioni anticipate, uno scenario, a modo di vedere della testata, evitabile solo in caso di forti pressioni della comunità internazionale per la formazione di un ampio governo di transizione. (segue) (Kop)