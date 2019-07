Kosovo: leader Vetevendosje, "nuovo governo sarà formato da noi e partito Ldk" (3)

- Fonti nell'ufficio di presidenza, citate ieri dall'emittente "Rtk", hanno indicato l'8 settembre quale data probabile per le elezioni anticipate in Kosovo. Il premier dimissionario ha spiegato in precedenza che la sua decisione è dovuta al fatto di essere stato convocato dal Tribunale speciale dell’Aja che indaga sui presunti crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), uno sviluppo “incompatibile” con gli impegni di governo. Il leader dell’Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) ha quindi evidenziato di non voler mettere in cattiva luce il suo paese scegliendo di andare a L’Aja “senza alcuna prerogativa connessa alla carica di primo ministro”. “Mi presenterò davanti ai giudici quale umile, ma patriottico, cittadino kosovaro”, ha detto Haradinaj. (Kop)