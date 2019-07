Difesa: Albania, capo dello Stato Meta riceve presidente comitato militare Nato

- Il presidente albanese Ilir Meta ha ricevuto oggi il presidente del Comitato militare della Nato, maresciallo Stuart Peach. "Il ruolo e la presenza della Nato nei Balcani occidentali è un fattore chiave per la sicurezza, la pace e la stabilità della regione", ha dichiarato Meta, ringraziando l'Alleanza atlantica per i fondi stanziati per l'ammodernamento della base aerea militare albanese di Kucova, a circa 60 chilometri a sud di Tirana. L'Alleanza prevede di investire, solo per la prima fase, 51 milioni di euro. Secondo quanto previsto dal progetto, la base di Kucova fungerà da supporto logistico del traffico aereo e come base di addestramento del personale. Secondo un comunicato della presidenza, "Meta ha garantito che l'Albania proseguirà a contribuire nelle missioni Nato in Afghanistan, Kosovo, Bosnia, Lettonia e nel Mar Egeo". (segue) (Alt)