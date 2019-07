Difesa: Albania, capo dello Stato Meta riceve presidente comitato militare Nato (2)

- Il capo dello Stato albanese ha inoltre dichiarato di aver chiesto al governo di tenere fede all'impegno di portare a quota del 2 per cento il bilancio destinato all'esercito. "Gli albanesi hanno fatto la loro scelta di essere membri della Nato e in futuro anche dell'Unione europea. Nessuno potrà deviare il percorso di questo progetto strategico", ha detto Meta. Durante i colloqui, secondo il comunicato, si è discusso anche del Kosovo. Il presidente albanese "ha espresso il proprio sostegno agli sforzi del governo di Pristina per aderire alla Nato e per l'istituzione delle sue Forze armate, quale un contributo in più per la sicurezza e la stabilita'". La trasformazione delle attuali forze di difesa del Kosovo, in un esercito regolare vero e proprio, approvata dal parlamento del Kosovo lo scorso dicembre, venne accolta all'epoca, con preoccupazione anche dalla stessa Nato. (Alt)