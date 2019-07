Roma: 7 milioni per riconversione Cinema Metropolitan, saranno restaurati Apollo e Airone. Ok in Aula (5)

Roma, 23 lug 20:32 - (Agenzia Nova) - "Con questa delibera - sottolinea il presidente della commissione Commercio, Andrea Coia - siamo riusciti nell'intento di moltiplicare i benefici per la cittadinanza. Da un singolo cinema chiuso e abbandonato otterremo la riqualificazione di due Cinema-Teatro e la ristrutturazione di un edificio abbandonato che una volta ristrutturato a regola d'arte potrà ospitare attività commerciali con elevati standard qualitativi, come disciplinato nel regolamento della città storica approvato da questa amministrazione. Roma rinasce anche da un corretto rapporto tra privato ed istituzioni che, se costruito in modo onesto e trasparente, va a beneficio di tutti". "Dopo dieci anni di abbandono torna alla vita un luogo nel centro di Roma. La riqualificazione degli spazi dell'ex cinema Metropolitan è l'occasione per portare avanti un progetto di recupero di spazi culturali di più ampio raggio. Si è colta dunque l'opportunità di destinare gli oneri di urbanizzazione dovuti alla Pubblica Amministrazione per il recupero di altri due cinema di proprietà comunale e ad oggi non utilizzati. Infatti con questa delibera abbiamo vincolato tali oneri, che ammontano a circa sette milioni di euro, al recupero del cinema Apollo nel quartiere Esquilino e del cinema Airone nel municipio VII", conclude la presidente della commissione Urbanistica, Donatella Iorio.



