Roma: cassa integrazione a rischio per lavoratori Roma Metropolitane licenziati

- Per i lavoratori licenziati di Roma Metropolitane oltre il danno la beffa. Non solo il licenziamento. Adesso per i 45 lavoratori in esubero si prospetta una nuova mazzata. Una volta disposto il licenziamento i dipendenti della municipalizzata che progetta le metro romane potrebbero rimanere senza ammortizzatori sociali: niente cassa integrazione. A comunicarlo questa mattina durante la commissione capitolina Trasparenza dedicata alla vicenda l'amministratore unico di Roma Metropolitane Marco Santucci. Tutto per colpa di un errore di classificazione all'Inps. Roma Metropolitane avrebbe versato nelle casse dell'istituto previdenziale circa 3 milioni di euro come contributo per la cassa integrazione, ma la municipalizzata non avrebbe le caratteristiche per accedere alla Cig. Durante la seduta Santucci ha informato i consiglieri che è in corso un' interlocuzione con Inps per cercare di risolvere la vicenda. I dipendenti di Roma Metropolitane sono ingegneri o amministrativi. I primi si occupano della progettazione delle opere. I secondi della predisposizione delle gare di appalto. Ma Roma Metropolitane dal 2012 non gestisce più alcuna gara. A questo bisogna aggiungere una complessa storia contabile e finanziaria. Dal 2015 la società non approva i bilanci. Da qui la necessità di licenziare. (segue) (xcol4)