Roma: cassa integrazione a rischio per lavoratori Roma Metropolitane licenziati (2)

- E neanche il decreto Sblocca cantieri né il Piano urbano della mobilità sostenibile che il Campidoglio approverà a breve e che prevede oltre 12 miliardi di nuove infrastrutture possono salvare, grazie a nuove gare d'appalto, i lavoratori. "Purtroppo si tratta di un problema strutturale di distribuzione del personale che non posso dire che si risolve nel momento in cui arrivano 10 affidamenti. Il problema strutturale rimane", ha replicato Santucci alla consigliera Pd Ilaria Piccolo che gli chiedeva proprio questo. "Chi progetterà dunque i 38 chilometri di metropolitane che il Pums prevede siano realizzate nei prossimi dieci anni?", hanno chiesto alcuni rappresentanti dei lavoratori. Mentre le opposizioni pretendono di ascoltare l'assessore al Bilancio e alle partecipate Gianni Lemmetti e l'assessora alla Mobilità Linda Meleo. "La maggioranza che vuole fare di Roma Metropolitane, questo deve essere spiegato ai lavoratori e a noi", ha detto la consigliera Svetlana Celli del gruppo capitolino Roma torna Roma. I due assessori saranno invitati a riferire sulla questione in una prossima seduta della commissione Trasparenza. (xcol4)