Tav: Mulè, Forza Italia festeggia vittoria culturale e politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, scrive in una nota che "ora che il presidente del Consiglio dice ciò che anche le pietre sapevano (la Tav va fatta), oltre a far accomodare alla porta il ministro perditempo e ammazzasviluppo Danilo Toninelli, gli andrebbero chiesti i danni: per l'inutile analisi costi-benefici con annessi costi per i contribuenti e per aver buttato un anno alle ortiche. Forza Italia festeggia oggi la vittoria di una battaglia culturale prima ancora che politica: resta l'amarezza", conclude il parlamentare di FI, "per il tempo perso". (Com)