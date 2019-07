Rifiuti Roma: Raggi, con quantità Capitale utopistico pensare che nessuno abbia vicino casa un sito di raccolta

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un incontro con i cittadini spiega che non si può favorire la sindrome Nimby, ovvero il desiderio del rispetto delle regole ma non nei propri spazi. "Roma produce una quantità di rifiuti infinita e dunque pensare che nessuno di noi abbia vicino casa un sito di rifiuti è utopistico", ha spiegato Raggi durante l'incontro organizzato dal presidente del III municipio Giovanni Caudo che si sta svolgendo presso l'Università salesiana per presentare ai cittadini il piano dei siti di trasbordo in città che permetteranno il trasporto dei rifiuti fuori città. "Nel lungo periodo non possiamo pensare di mandare i nostri rifiuti fuori. La soluzione di lungo periodo sarà costruire a Roma e nei suoi dintorni impianti che puntino al riciclo anche con consorzi con altri comuni", ha concluso.(xcol4)