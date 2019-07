Tav: Renzi (Pd), un anno per dire sì, non sono cattivi, è che ci arrivano dopo

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, scrive su Facebook che "ci hanno messo un mese per capire che non bisognava uscire dall’euro. Tre mesi per capire che gli 80 euro andavano tenuti. Sei mesi per capire che la fatturazione elettronica serviva. Ora dopo appena un anno dicono di sì alla Tav. Non sono cattivi: è che ci arrivano dopo. Basta avere pazienza", conclude l'ex premier, "il tempo è galantuomo". (Rin)