Tav: capigruppo M5s, sia Parlamento ad esprimersi, ribadiamo no ad opera

- I capigruppo del Movimento cinque stelle al Senato e alla Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva, scrivono in una nota congiunta che "alla luce delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ringraziamo per l’impegno, chiederemo che sia il Parlamento ad esprimersi e in Aula vedremo l’esito della votazione. Vedremo chi è a favore di un progetto vecchio di 30 anni e chi invece sceglierà di avere coraggio. In merito al Tav", concludono i due parlamentari pentastellati, "la posizione del Movimento cinque stelle non cambia. Il nostro no a un’opera che rischierebbe di nascere già vecchia è deciso". (Com)