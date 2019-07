Libia: Guardia costiera interroga membri equipaggio peschereccio italiano sequestrato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina ha reso noto in precedenza che l’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino, su istruzione del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, si sta adoperando per un rapido rilascio dei membri dell’equipaggio e dell’imbarcazione. Sono ancora poco chiare le ragioni del sequestro, verosimilmente legate ad attività di pesca, in acque peraltro definite ad “alto rischio” e dunque sconsigliate da parte del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture. (Lit)