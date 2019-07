Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

- VARIEI lavoratori del comparto Trasporti incrociano le braccia a Roma, nel Lazio e su tutto il territorio nazionale, per lo sciopero indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti.Roma e Lazio(ore 12:30 - 16:30)Sit in dei sindacati in occasione dello sciopero dei lavoratori del comparto Trasporti. Intervengono i segretari di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo.Piazzale di Porta Pia, lato Corso d’Italia, angolo via Ancona - Roma(ore 10:00 – 13:00)Assemblea e mobilitazione contro il dl sicurezza bis organizzata dalla Cgil Roma e Lazio.Piazza Montecitorio - Roma(ore 16:00)L’ospedale pediatrico Bambino Gesù presenta il bilancio sociale e l’attività sanitaria e scientifica 2018. Intervengono tra gli altri: il Cardinale Segretario di Stato, s. em. Pietro Parolin e la presidente dell’ospedale Bambino Gesù Mariella Enoc.Auditorium Valerio Nobili (sede San Paolo fuori le mura) - viale Ferdinando Baldelli, 38 - Roma(ore 16:30) (segue) (Rer)