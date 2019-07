Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEIncontro dal titolo “Ora le primarie” organizzato da Forza Italia Giovani della provincia di Frosinone. Previsto intervento del consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Pasquale Ciacciarelli.Sede provinciale di Forza Italia - via Aldo Moro, 199 - Frosinone(ore 17:00)Nell’ambito della rassegna Roma incontra il mondo, concerto di Calexico e Iron & Wine: due nomi di culto della americana sospesa tra folk, country e indie. I tre musicisti si fondono di nuovo in "Years to burn"Roma, villa Ada - via di Ponte Salario, 28(ore 21:30)Nell’ambito dell’evento “L’aperossa suona” concerto “Emigrazione”, insieme all’organettista Alessandro D’Alessandro. Ingresso libero.Roma, centrale Montemartini - via Ostiense, 106(ore 22:00) (Rer)