Autonomia: Boccia (Pd), storia Abbascià è quella di un Sud che non accetta oboli da Fontana e Zaia

- Francesco Boccia, deputato ed economista del Partito democratico, oggi a Bisceglie per un'iniziativa insieme a Carlo Sangalli, presidente Confcommercio, e Al Bano, afferma in una nota che "la Costituzione lo dice chiaramente: lo Stato deve garantire gli stessi livelli essenziali delle prestazioni da Nord a Sud, senza distinzione di ceto e censo. I tentativi di Fontana e Zaia di ignorare la Costituzione per la propaganda leghista vengono rispediti al mittente. Discutiamo in Parlamento delle risorse che servono per colmare il divario Nord-Sud creato in questi anni su opere, infrastrutture, investimenti, parliamo 60 miliardi", aggiunge il parlamentare dem, "e dopo si potrà parlare di attuare l'Autonomia differenziata. La storia di Dino Abbascià, il legame straordinario tra Milano, Bisceglie e la Puglia intera, i mercati ortofrutticoli e i business nazionali e internazionali dei decenni che abbiamo alle spalle, l'amore per una terra resa fertile ogni giorno dalle braccia di chi l'ha coltivata e amata sono stati il segreto di un uomo che ha lasciato il segno a Milano e in Puglia. Il mercato ortifrutticolo a lui dedicato", conclude Boccia, "è il simbolo di un Sud che ha vinto e si è riscattato. E che non accetta oboli e finta solidarietà". (Com)