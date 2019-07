Rifiuti Roma: Caudo a Raggi, se in sito trasbordo ci sarà solo un sacchetto a terra vi denunceremo

- "Se ci sarà un solo sacchetto per terra vi denunceremo". Così il presidente del municipio III Giovanni Caudo alla sindaca Virginia Raggi durante l'incontro con i cittadini sui nuovi siti di trasbordo rifiuti all'università Salesiana. Il riferimento è al sito per il trasferimento dei rifiuti dai camion più piccoli a quelli più grandi che sorgerà su un'area di proprietà di Anas all'altezza dello svincolo del Gra per l'A1 direzione Firenze. (xcol4)