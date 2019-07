Rifiuti Roma: Raggi, con siti trasbordo onere distribuito in modo equo sulla città

- Con i siti di trasbordo l'onere dei rifiuti sarà distribuito in modo equo sulla città, per la sindaca di Roma Virginia Raggi. "In attesa di una soluzione di lungo periodo dobbiamo portare i rifiuti fuori Roma. Dopo l'incendio del Tmb Salario i rifiuti che venivano stoccati lì per essere trasferiti fuori sono stati spostati nel sito di Ponte Malnome, in zona Malagrotta imponendolo al municipio XI per sei mesi in modo da darci il tempo di creare la mappa dei siti di trasbordo distribuiti per la città ripartendo in modo equo tra tutti i municipi", ha detto Raggi durante un incontro con i cittadini organizzato dal presidente del III municipio Giovanni Caudo che si sta svolgendo presso l'Università salesiana per presentare ai cittadini il piano dei siti di trasbordo in città che permetteranno il trasporto dei rifiuti fuori città. "Il territorio dove ci fu la discarica che per 40 anni ha preso i rifiuti di Roma, e non solo, non può essere gravata ancora - ha aggiunto. Come cittadini dobbiamo capire che un pezzetto ciascuno dobbiamo prenderci questo onere per permetterci di portare i rifiuti fuori Roma. Il masterplan dei siti sarà concretizzato in un atto amministrativo che non sarà immutabile nel tempo perché stiamo riprendendo l'attività di raccolta porta a porta. Dobbiamo puntare ad aumentare la differenziata. È un tema di chi dobbiamo farci carico come città".(xcol4)