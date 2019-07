Tav: Romeo (Lega), avanti tutta, opera fondamentale e necessaria

- Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, afferma in una nota che il Tav "è un'opera fondamentale per l'Italia, da realizzare il prima possibile nell'interesse dei cittadini e delle imprese, per rendere il Paese sempre più competitivo e collegarlo con il resto d'Europa. Non possiamo più permetterci di perdere neppure un minuto, avanti tutta con il Tav e con tutti i cantieri rimasti bloccati per troppo tempo".(Com)