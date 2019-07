Rifiuti Roma: Raggi, ci siamo concentrati su impianti compostaggio per togliere parte puzzolente

- "Ci siamo concentrati sul compostaggio perché volevamo partire togliendo la parte puzzolente e per questo in Regione ci sono due richieste per la realizzazione di due impianti a Casal Selce e Cesano". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi durante un incontro con i cittadini organizzato dal presidente del III municipio Giovanni Caudo che si sta svolgendo presso l'Università salesiana per presentare ai cittadini il piano dei siti di trasbordo in città che permetteranno il trasporto dei rifiuti fuori città.(xcol4)