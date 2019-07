Usa: Senato conferma Mark Esper come segretario permanente alla Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha confermato oggi, 23 luglio, Mark Esper come segretario alla Difesa, mettendo così fine al periodo più lungo in cui il Pentagono è stato senza un leader permanente al suo timone. Esper, 55 anni, è stato segretario dell'Esercito dalla fine del 2017 e in precedenza ha lavorato a Capitol Hill come funzionario senior repubblicano, in posizioni di vertice al Pentagono e alla Heritage Foundation. Esper, che ha anche prestato servizio per oltre un decennio nell'esercito partecipando alla guerra del Golfo, sostituisce Jim Mattis che si è dimesso a dicembre per divergenze sul ritiro delle truppe statunitense dalla Siria. Esper ha ottenuto l'incarico permanendo dopo le dimissioni del segretario alla Difesa facente funzioni Patrick Shanahan, che si è dimesso improvvisamente il mese scorso, prima ancora che fosse pianificata la sua audizione di conferma al Senato. Esper ha preso il controllo di 1,2 milioni di truppe in servizio attivo del paese e di uno dei più grandi eserciti del mondo nel momento di maggior tensione della campagna di pressione delle sanzioni economiche sull'Iran, che ha portato i due avversari più vicini allo scontro militare.(Was)