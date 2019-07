Tav: Di Maio, alleanza M5s-Pd? Pura diffamazione, vedremo in Aula chi andrà a braccetto con Renzi

- Il vicepremier, Luigi Di Maio, su Facebook osserva che "negli ultimi giorni abbiamo ricevuto attacchi fantasiosi, letto ricostruzioni farneticanti di una nostra presunta alleanza in Europa col Pd. Tutto falso. Pura diffamazione. Ma fra non molto potremo vedere con i nostri occhi chi decide di andare a braccetto con Renzi, Monti, Calenda, la Fornero e Berlusconi. Il Parlamento restituirà a tutti la verità dei fatti", in merito al Tav, "noi non molleremo mai. Noi", conclude il capo politico del Movimento cinque stelle, "non lasceremo mai il paese a questa gente". (Rin)