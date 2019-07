Brasile: Cina apre all'importazione di prodotti lattiero-caseari (2)

- L'accordo include anche prodotti "non fluidi" come latte in polvere, formaggio e latte condensato. Secondo quanto riferito dal governo, la misura potrebbe dare impulso al settore. "Il Brasile produce in tutto 600 milioni di tonnellate di latte, mentre la Cina importa 800 milioni di tonnellate, 200 milioni di tonnellate in più di quanto produciamo. Ovviamente non è un obiettivo raggiungibile dall'oggi al domani, tuttavia l'apertura resta una eccellente opportunità per il Brasile", ha detto il ministro dell'Agricoltura, Tereza Cristina Dias. Grazie all'ottenimento dei certificati il settore, stima l'associazione Viva Dairy, che rappresenta la catena di produzione, prevede di esportare 4,5 milioni di dollari in formaggio. (Brb)