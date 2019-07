Ue: Mallegni (FI), elezione Tajani è segno considerazione paesi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Massimo Mallegni, afferma in una nota che "l’elezione di Antonio Tajani alla presidenza della Conferenza dei presidenti delle commissioni del Parlamento europeo è un ulteriore segno della considerazione che tutto il Parlamento e quindi i vari Paesi hanno nei suoi confronti. Se il Parlamento europeo avesse potuto votare nella libertà e non nella costrizione di un accordo politico, Antonio Tajani sarebbe stato rieletto presidente". (Com)