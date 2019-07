Brasile: numero omicidi nello stato di Rio diminuisce del 23 per cento nel primo semestre

- L'Istituto di pubblica sicurezza dello stato di Rio de Janeiro (Isp) rende noto che il numero di omicidi nello stato si è ridotto del 23 per cento nella prima metà del 2019. "Per il sesto mese consecutivo, il reato di omicidio ha mostrato un calo. Da gennaio a giugno 2019, gli omicidii colposi hanno registrato un calo del 23 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il che significa 608 omicidi in meno", riporta l'Isp in una pubblicazione diffusa sul profilo Twitter. La maggior parte degli indici di violenza hanno mostrato miglioramenti: le rapine seguite dalla morte sono diminuite del 34 per cento, il furto di automobili del 24 per cento, furti e rapine ai danni di camion merci del 21 per cento e il numero di rapine di strada è diminuito del 2 percento. (segue) (Brb)