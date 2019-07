Brasile: numero omicidi nello stato di Rio diminuisce del 23 per cento nel primo semestre (2)

- Inoltre, le autorità hanno sequestrato 4.368 armi da fuoco, 24 armi al giorno in media, il 18 percento in più rispetto alla prima metà del 2018. Tuttavia è aumentato in maniera preoccupante il numero di omicidi commessi dalla polizia in servizio, cresciuti del 15 per cento rispetto allo scorso anno, nel quale era stato già registrato il numero maggiore della serie storica. Nel primo semestre 2019 la polizia ha ucciso almeno 881 persone. Nello stesso periodo dello scorso anno erano state uccise 669 persone. (Brb)