Rifiuti Roma: Ama sceglie Enea per bonifica Tmb Salario, venerdì sopralluogo anche con Caudo

- "Ci ha chiamato oggi la presidente di Ama Luisa Melara per darci appuntamento venerdì alle 9 appuntamento con responsabile Enea a cui Ama vorrebbe affidare la bonifica e la riqualificazione dell'impianto Tmb Salario. Qualcosa si muove". Così il presidente del III Municipio di Roma Giovanni Caudo, durante un incontro con i cittadini per la presentazione dei nuovi siti di trasbordo dei rifiuti in città, a cui hanno preso parte anche la sindaca Virginia Raggi, la direttrice del dipartimento Rifiuti di Roma Capitale Laura D'aprile e il direttore operativo di Ama Massimo Bagatti. (xcol4)