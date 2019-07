Famiglia: a Milano in piazza Duomo il flash mob contro il ddl Pillon

- In tutta Italia il movimento “Non una di meno” ha organizzato manifestazioni di protesta e flash mob contro il ddl Pillon. A Milano, di fronte al sagrato del Duomo, è andato in scena, come hanno più volte ricordato gli organizzatori, "il primo matrimonio indissolubile secondo le nuove regole del senatore Pillon". Un’attivista del movimento con una maschera che raffigurava Pillon ha recitato i nuovi “dettami” contenuti nel disegno di legge del senatore leghista che, precisano gli organizzatori, vorrebbe riportare in auge "una concezione della famiglia anacronistica, basata sull'unione indissolubile tra uomo e donna, che si regge sul ricatto economico e, ancor più tragicamente, sulla minaccia della perdita della tutela legale dei figli". I due neo sposi si sono scambiati gli anelli e subito dopo sono stati legati ai polsi insieme da delle catene. (segue) (Rem)