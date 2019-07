Famiglia: a Milano in piazza Duomo il flash mob contro il ddl Pillon (2)

- Tra i punti più combattuti c’è “la cancellazione dell'assegno di mantenimento", "l’obbligo di mediazione familiare a pagamento" e la Pas “Sindrome da alienazione parentale" una malattia che, ribadiscono gli organizzatori, non ha nessun fondamento scientifico. Tra gli slogan cantati dai manifestanti durante questo “matrimonio” spicca una rivisitazione della celebre canzone di Mary Poppins: “Basta un po’ di sciopero e Pillon va giù, Pillon va giù e non ci provare più” ma anche “O Pillon tu non temere questa legge svanirà perché siamo insieme tutte qua per la nostra libertà”. Il rinvio a settembre del ddl Pillon avvenuto oggi per gli attivisti di “Non una di meno” è “la vittoria di una battaglia ma non della guerra perché a settembre Pillon ha il mandato di ripresentare il ddl. Noi abbiamo chiesto fin dall’inizio il ritiro, non è possibile nessuna mediazione, magari il ritiro accadrà in estate e se non accadrà noi saremo qua e non lasceremo passare questa legge che ci porta indietro di 40 anni e non tiene conto dei diritti delle donne dei minori” ripete la “finta sposa” dal sagrato di piazza del Duomo. (Rem)