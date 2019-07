Guatemala-Usa: governo su critiche Trump, mai negata cooperazione contro crimine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Guatemala ha risposto alle critiche avanzate dal presidente Usa Donald Trump confermando la volontà di collaborare sul contrasto al narcotraffico e alla criminalità organizzata, e ricordando al tempo stesso che su alcune decisioni il governo ha dovuto rispondere ai paletti posti dalla Corte Costituzionale. In mattinata, Trump aveva accusato il presidente guatemalteco Jimmy Morales di non aver firmato il trattato di "Terzo paese sicuro" nonostante accordi presi in precedenza, minacciando sanzioni per la mancata cooperazione sul tema migratorio. "Dall'inizio del mandato", si legge in una nota diffusa dal ministero degli esteri, Morales "ha lavorato nel rafforzamento delle relazioni bilaterali" con gli Usa arrivando a stringere "alleanze importanti" sul contrasto all'illegalità, con "risultati riconosciuti dallo stesso governo del signor Trump". (segue) (Mec)