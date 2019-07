Guatemala-Usa: governo su critiche Trump, mai negata cooperazione contro crimine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco sferrato da Trump in mattinata aveva avuto ampia eco cui media del paese centroamericano. "Il Guatemala, che ha creato carovane ed inviato negli Stati uniti un gran numero di persone, alcune delle quali con precedenti penali, ha deciso di rompere l'intesa che aveva con noi di firmare il necessario accordo di terzo paese sicuro", ha scritto l'inquilino della Casa Bianca in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Gli Stati Uniti sono "pronti ad agire", ha proseguito Trump parlando di "sanzioni, tariffe, imposte sulle rimesse". Il "Guatemala non si è comportato bene", ha chiosato il presidente. (segue) (Mec)