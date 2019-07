Guatemala-Usa: governo su critiche Trump, mai negata cooperazione contro crimine (4)

- Nella stessa serata del 15 luglio, il governo Usa pubblicava un decreto nel quale disponeva che per poter sperare di ottenere l'asilo negli Usa occorre dimostrare di averlo chiesto prima, senza successo, in un altro paese. O di essere stati vittime di traffico di esseri umani, in una forma "grave". Un provvedimento destinato ad avere importanti ripercussioni su molte famiglie centroamericane, la zona da cui proviene il maggior numero di migranti in fuga da violenze e povertà. E nei giorni successivi, lo stesso Trump aveva avvertito che in mancanza di una collaborazione sui temi migratori, Washington avrebbe smesso di inviare i fondi per la cooperazione. (segue) (Mec)